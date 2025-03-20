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В Уфе подростки жестоко избили 15-летнего мальчика кастетом

В Уфе родители мальчика пожаловались председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину на непривлечение к ответственности подростков, группой избивших сверстника.

Все случилось в марте этого года, когда парни неславянской внешности жестоко избили с помощью кастета 15-летнего юношу. Мальчик с тяжелыми травмами попал в больницу, ему понадобилась операция. Следком Башкирии начал процессуальную проверку, также следователи инициировали вопрос передачи возбужденного уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следкома Ильясу Масаллимову доложить о ходе проверки и ее результатах. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.