На участке побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано почти 100 тонн мазута. Также работают водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы. Они исследовали более 3 млн 876 тыс. кв. метров дна акватории Черного моря. Кроме того, с помощью трех эжекторных установок собрано и поднято со дна более 6 тонн мазута.