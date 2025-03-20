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На участке побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Новые небольшие выбросы мазута на пляже зафиксированы на участке побережья в Анапе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Источник: AP 2024

«По результатам ежедневного утреннего мониторинга небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердила только команда Выселковского района. Участники от муниципалитета работают на береговой линии около “Пляжного поселка” в Анапе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на большей части побережья Анапы новых выбросов в четверг не обнаружено.

Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано почти 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано почти 100 тонн мазута. Также работают водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы. Они исследовали более 3 млн 876 тыс. кв. метров дна акватории Черного моря. Кроме того, с помощью трех эжекторных установок собрано и поднято со дна более 6 тонн мазута.