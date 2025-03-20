На участке побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута

«По результатам ежедневного утреннего мониторинга небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердила только команда Выселковского района. Участники от муниципалитета работают на береговой линии около “Пляжного поселка” в Анапе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на большей части побережья Анапы новых выбросов в четверг не обнаружено.
Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано почти 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано почти 100 тонн мазута. Также работают водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы. Они исследовали более 3 млн 876 тыс. кв. метров дна акватории Черного моря. Кроме того, с помощью трех эжекторных установок собрано и поднято со дна более 6 тонн мазута.