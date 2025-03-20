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СУ СКР: В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за инцидента в детском саду

В Краснодаре возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в одном из детских садов.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Согласно информации от правоохранительных органов, воспитательница применяла к детям физическую силу, хватая их за руки и ноги, а также дергая за волосы. Ведомство сообщило о том, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, касающейся ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В пресс-службе отметили, что следователь в настоящее время проводит осмотр места происшествия с целью выяснения всех фактов, касающихся случившегося. Кроме того, правоохранительные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего анализа, как сообщили в ведомстве.

Напомним, что на воспитательницу пожаловались родители троих детей, о чем ранее сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Сотрудники полиции инициировали проверку по данному факту.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что прокуратура проверит информацию о применении физической силы воспитателем детского сада. По фактам, изложенным в заявлении заведующего детским садом МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 167», ранее территориальным отделом полиции была начата процессуальная проверка. По данным ведомства, правоохранительные органы проводят мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего. Прокуратура округа осуществит надзор за ходом проверки.