СУ СКР: В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за инцидента в детском саду

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
Согласно информации от правоохранительных органов, воспитательница применяла к детям физическую силу, хватая их за руки и ноги, а также дергая за волосы. Ведомство сообщило о том, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, касающейся ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
В пресс-службе отметили, что следователь в настоящее время проводит осмотр места происшествия с целью выяснения всех фактов, касающихся случившегося. Кроме того, правоохранительные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего анализа, как сообщили в ведомстве.
Напомним, что на воспитательницу пожаловались родители троих детей, о чем ранее сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Сотрудники полиции инициировали проверку по данному факту.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что прокуратура проверит информацию о применении физической силы воспитателем детского сада. По фактам, изложенным в заявлении заведующего детским садом МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 167», ранее территориальным отделом полиции была начата процессуальная проверка. По данным ведомства, правоохранительные органы проводят мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего. Прокуратура округа осуществит надзор за ходом проверки.