СУ СКР: В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за инцидента в детском саду

Согласно информации от правоохранительных органов, воспитательница применяла к детям физическую силу, хватая их за руки и ноги, а также дергая за волосы. Ведомство сообщило о том, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, касающейся ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.