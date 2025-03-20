Жительница Стерлитамака благодаря хитрости смогла спастись от пьяного насильника

В башкирском городе Стерлитамаке полицейские задержали жителя Чишминского района, подозреваемого в покушении на изнасилование. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.
По словам потерпевшей, она мыла полы в подъезде общежития, когда к ней подошел незнакомец и начал навязчиво разговаривать. Женщина попыталась отказаться от общения, сославшись на то, что она занята работой, но это разозлило мужчину. Он схватил ее, начал душить, прижав к стене, а затем достал перочинный нож и приставил его к ее горлу, пытаясь совершить насильственные действия.
К счастью, женщина смогла обмануть нападавшего. Она пригласила его в свою комнату. Когда они почти дошли до этажа, резко убежала, закрылась в квартире и вызвала полицию.
Прибывшие стражи порядка выяснили, что подозреваемый временно проживает в этом же общежитии. Однако мужчина отказался открывать дверь и попытался скрыться, спустившись по связанным простыням из окна пятого этажа. В результате он сорвался, получил травмы и был доставлен в больницу.
Через несколько дней, несмотря на свое состояние, подозреваемый попытался сбежать из больницы, но был остановлен сотрудниками уголовного розыска, которые дежурили у его палаты.
Впоследствии выяснилось, что 45-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Он дал признательные показания, и на него завели уголовное дело по статье о покушении на изнасилование. Сейчас подозреваемый арестован. Следователи продолжают собирать доказательства по делу.
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