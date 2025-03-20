Жительница Стерлитамака благодаря хитрости смогла спастись от пьяного насильника

По словам потерпевшей, она мыла полы в подъезде общежития, когда к ней подошел незнакомец и начал навязчиво разговаривать. Женщина попыталась отказаться от общения, сославшись на то, что она занята работой, но это разозлило мужчину. Он схватил ее, начал душить, прижав к стене, а затем достал перочинный нож и приставил его к ее горлу, пытаясь совершить насильственные действия.