На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке

«В Кореновске 39-летняя местная жительница перевозила в бензобаке машины четыре пластиковые бутылки с таблетками. Оперативники изъяли около 1,5 килограмм вещества, а экспертиза показала, что это — MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда)», — говорится в сообщении.
Когда полицейские на опубликованных кадрах задержания задали вопрос, что за таблетки перевозит женщина, та растерянно ответила, что они «розового вида».
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ).