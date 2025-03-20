Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке

КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Полицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля, сообщили в ГУМВД региона.

Источник: © РИА Новости

«В Кореновске 39-летняя местная жительница перевозила в бензобаке машины четыре пластиковые бутылки с таблетками. Оперативники изъяли около 1,5 килограмм вещества, а экспертиза показала, что это — MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда)», — говорится в сообщении.

Когда полицейские на опубликованных кадрах задержания задали вопрос, что за таблетки перевозит женщина, та растерянно ответила, что они «розового вида».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ).