На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке

«В Кореновске 39-летняя местная жительница перевозила в бензобаке машины четыре пластиковые бутылки с таблетками. Оперативники изъяли около 1,5 килограмм вещества, а экспертиза показала, что это — MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда)», — говорится в сообщении.