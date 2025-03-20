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Мошенники заставили пожилую пару инсценировать собственное похищение

Мошенники заставили пожилую пару инсценировать собственное похищение. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что телефонным мошенникам удалось заставить пенсионеров оформить кредиты, продать квартиру по заниженной цене и затем снять на видео инсценировку собственного похищения. Позднее они попытались с помощью ролика заставить дочь пожилой пары предоставить им и свои средства, однако та обратилась в полицию.

До этого стало известно, что школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников.

По данным ведомства, 18 марта школьница не вернулась домой, а ее родители позже получили видеосообщение, на котором она стоит на коленях на кладбище, просит прощения у некоего «дяди Юры» по прозвищу «Комар» за то, что получила от него 300 тысяч рублей «под предлогом бронежилета». В том же видео она говорит, что за ее освобождение похитители требуют 500 тысяч рублей.

Оказалось, что девушка провела ночь у новых знакомых, с которыми познакомилась накануне в городе Назарово. На допросе девушка объяснила, что действовала под влиянием телефонных мошенников.