В Алматы школьницы жестоко избили сверстницу на 8 марта

Мать пострадавшей потребовала возбудить уголовное дело, однако, как она утверждает, одной из нападавших назначили лишь штраф в 40 тыс тенге. Женщина настаивает на более строгом наказании, в том числе отправке одной из участниц конфликта обратно в спецшколу, откуда ее ранее исключили за плохое поведение.