На пляжах Анапы 20 марта зафиксировали минимальные выбросы мазута

Загрязнение кубанского побережья произошло после аварии двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Нефтепродукты были выброшены на 54-км участок прибрежной полосы в Анапе и Темрюкском районе. В начале марта 2025 года сообщалось об увеличении выбросов мазута из-за повышения температуры. Мониторинг загрязнений проводится на 265 км побережья Краснодарского края.