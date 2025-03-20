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На пляжах Анапы 20 марта зафиксировали минимальные выбросы мазута

Утренний мониторинг пляжей Анапы 20 марта выявил минимальные выбросы мазута, обнаруженные только на одном участке побережья. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

К ликвидации загрязнения территории вблизи «Пляжного поселка» приступила команда Выселковского района. После завершения работ группа, как и волонтеры на других участках, продолжила тщательную обработку песка для избавления от мелких частиц нефтепродуктов.

На побережье между селом Витязево и станицей Благовещенской работают бригады Красноармейского и Северского районов. Представители Курганинского и Славянского районов трудятся на территориях около базы отдыха «Минеральные воды» и пансионата «Фея-2» в пос. Джемете.

Загрязнение кубанского побережья произошло после аварии двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Нефтепродукты были выброшены на 54-км участок прибрежной полосы в Анапе и Темрюкском районе. В начале марта 2025 года сообщалось об увеличении выбросов мазута из-за повышения температуры. Мониторинг загрязнений проводится на 265 км побережья Краснодарского края.