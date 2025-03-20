Полиция Москвы задержала мужчину, взорвавшего петарду у дома волонтера

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали 23-летнюю москвичку, которая с помощью аэрозоля нанесла дискредитирующие надписи на стенды уличной фотовыставки «Вместе к Победе». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, — лишение свободы на срок до трех лет.