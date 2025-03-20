В Ростовской области хозяева частного дома остались без жилья после пожара

Спасатели просят жителей Дона быть осторожными при использовании электрообогревателей. Никогда не оставляйте приборы включенными на ночь или без присмотра, также не применяйте их для сушки вещей. Обогреватели должны стоять на расстоянии от мебели и занавесок, а также не должны находиться в помещениях с легковоспламеняющимися жидкостями.