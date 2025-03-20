В Ростовской области хозяева частного дома остались без жилья после пожара

В хуторе Донском Ростовской области хозяева частного дома остались без жилья после пожара. Об этом рассказали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел рано утром 19 марта на улице Донской. В момент возгорания в дома никого не было, поэтому огонь заметили не сразу. Вызов к пожарным поступил от соседей.
— Огнем было охвачено 56 кв. метров. На месте работали семь человек, использовалось две спецмашины. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в обогревателе, — отметили в МЧС.
Спасатели просят жителей Дона быть осторожными при использовании электрообогревателей. Никогда не оставляйте приборы включенными на ночь или без присмотра, также не применяйте их для сушки вещей. Обогреватели должны стоять на расстоянии от мебели и занавесок, а также не должны находиться в помещениях с легковоспламеняющимися жидкостями.