Очевидцы сообщили о пожаре в поликлинике № 2 в Перми

Очевидцы сообщили perm.aif.ru о пожаре в поликлинике № 2 в Перми.
Речь идёт о здании медицинского учреждения на углу улицы Братьев Игнатовых и шоссе Космонавтов. Как рассказала perm.aif.ru одна из жительниц Перми, около 16:30 часов дня посетителей поликлиники вывели на улицу из-за пожарной тревоги. На место прибыли пожарные подразделения.
В ГУ МЧС по Пермскому краю прокомментировали инцидент и сообщили, что сейчас поводов для беспокойства нет. Как оказалось, пожарные обнаружили короткое замыкание без последующего горения.
Как рассказала perm.aif.ru пермячка, позже людей действительно пустили обратно. Работники поликлиники пояснили, что происшествие случилось в кабинете флюорографии.
«Запустили внутрь. Пахнет горелым. Сказали, что загорелся рубильник флюорографа», — рассказала perm.aif.ru девушка.