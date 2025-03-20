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Беременная впала в кому после падения в роддоме Тараза, малыш погиб

В роддоме Тараза беременная женщина потеряла сознание и впала в кому, младенец скончался.

Источник: Baigenews

В Шуской многопрофильной центральной районной больнице Тараза произошла трагедия: беременная женщина потеряла сознание, впала в кому, а ее ребенок скончался, передаёт BaigeNews.kz.

По информации администрации медучреждения, 10 марта в 02:35 у пациентки на 33-й неделе беременности случился приступ тяжелой преэклампсии — осложнения, опасного для жизни матери и ребенка. Женщина потеряла сознание, у нее произошла остановка сердца. После реанимации она впала в кому и была переведена в реанимационное отделение.

«Из-за тяжелой степени преэклампсии произошла антенатальная гибель плода (гибель до родов). Врачи совместно со специалистами санитарной авиации провели экстренное кесарево сечение, однако спасти младенца не удалось», — говорится в сообщении.

На данный момент женщина находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. За ее состоянием следят врачи из Тараза и Министерства здравоохранения РК, лечение корректируется специалистами.

По данным из соцсетей, женщина впала в кому после падения при невыясненных обстоятельствах.