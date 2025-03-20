Беременная впала в кому после падения в роддоме Тараза, малыш погиб

По информации администрации медучреждения, 10 марта в 02:35 у пациентки на 33-й неделе беременности случился приступ тяжелой преэклампсии — осложнения, опасного для жизни матери и ребенка. Женщина потеряла сознание, у нее произошла остановка сердца. После реанимации она впала в кому и была переведена в реанимационное отделение.