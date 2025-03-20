На Алтае женщина попала в больницу после падения снега с крыши

«На 65-летнюю женщину, находящуюся у подъезда многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в городе Камень-на-Оби, упала сошедшая с крыши глыба снега. В результате произошедшего пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.