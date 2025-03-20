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На Алтае женщина попала в больницу после падения снега с крыши

БАРНАУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Снежная глыба упала с кровли многоквартирного дома на женщину в городе Камень-на-Оби Алтайского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«На 65-летнюю женщину, находящуюся у подъезда многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в городе Камень-на-Оби, упала сошедшая с крыши глыба снега. В результате произошедшего пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный многоквартирный дом. Прочие обстоятельства произошедшего выясняются.