На Алтае женщина попала в больницу после падения снега с крыши

«На 65-летнюю женщину, находящуюся у подъезда многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в городе Камень-на-Оби, упала сошедшая с крыши глыба снега. В результате произошедшего пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный многоквартирный дом. Прочие обстоятельства произошедшего выясняются.