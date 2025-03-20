В Челябинской области задержали 16-летнего подростка, работавшего курьером у мошенников

Мошенники привлекают к реализации своих схем несовершеннолетних. В Челябинске задержали 16-летнего парня, который должен был забрать деньги, доставленные на такси из Катав-Ивановска. Всё началось со звонка 92-летней бабушке. Пожилой женщине позвонила мошенница, которая представилась её внучкой, попавшей в аварию. Для срочного лечения «внучке» потребовались деньги. Старушка поверила незнакомке, собрала для неё 200 тысяч рублей и стала ждать человека, который передаст эту сумму врачам. За «посылкой» приехал местный таксист, получивший заказ на доставку. Поскольку такие заказы в маленьком городе редки, мужчина сообщил о подозрительной просьбе в полицию.
— Полицейские совместно с таксистом отправились в Челябинск, где их ждал 16-летний курьер. В момент передачи денег молодого человека задержали, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Ранее у подростка уже был опыт работы на мошенников, но в прошлом году он избежал ответственности из-за возраста. В этот раз в отношении парня возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на преступление» и части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В полиции напомнили, что сделать подростка соучастником преступления можно порой очень легко. Поэтому родители должны объяснить детям, что предложения подработать таким образом могут привести к серьёзным последствиям.