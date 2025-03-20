В Челябинской области задержали 16-летнего подростка, работавшего курьером у мошенников

Мошенники привлекают к реализации своих схем несовершеннолетних. В Челябинске задержали 16-летнего парня, который должен был забрать деньги, доставленные на такси из Катав-Ивановска. Всё началось со звонка 92-летней бабушке. Пожилой женщине позвонила мошенница, которая представилась её внучкой, попавшей в аварию. Для срочного лечения «внучке» потребовались деньги. Старушка поверила незнакомке, собрала для неё 200 тысяч рублей и стала ждать человека, который передаст эту сумму врачам. За «посылкой» приехал местный таксист, получивший заказ на доставку. Поскольку такие заказы в маленьком городе редки, мужчина сообщил о подозрительной просьбе в полицию.