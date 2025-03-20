Женщина в Кургане написала 24 000 комментариев с призывами к терроризму

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбудили против 64-летней жительницы Кургана, разместившей в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев с призывами к террористической деятельности, ей грозит до 7 лет лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба регионального УФСБ России по региону.