Женщина в Кургане написала 24 000 комментариев с призывами к терроризму

По данным УФСБ, обвиняемая разместила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев о ситуации вокруг проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине, содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.
«УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней сторонницы украинских националистических движений по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении.
Максимальная санкция, предусмотренная по данной статье УК, составляет до 7 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба.
В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, пояснили РИА Новости в пресс-службе.