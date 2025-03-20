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Эжекторный насос проверят для откачки мазута со дна моря в Анапе

В Анапе оценят эффективность использования эжекторного промышленного насоса для откачки мазута.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Эжекторный промышленный насос проверят для откачки мазута со дна моря в Анапе. Об этом сообщил директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов.

«Это мощный эжекторный многостадийный насос, который позволяет с большой долей вероятности откачивать мазут со дна. Протокольное решение федерального оперативного штаба поступило по апробации этого метода», — рассказал Виктор Анисимов.

В настоящее время идет подготовка к проверке насоса для откачки мазута. Эксперимент проведут в ближайшее время. Спасатели оценят эффективность такого метода.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Анапе тестируют новые уловители мазута, похожие на подушки.