Эжекторный насос проверят для откачки мазута со дна моря в Анапе

Эжекторный промышленный насос проверят для откачки мазута со дна моря в Анапе. Об этом сообщил директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов.
«Это мощный эжекторный многостадийный насос, который позволяет с большой долей вероятности откачивать мазут со дна. Протокольное решение федерального оперативного штаба поступило по апробации этого метода», — рассказал Виктор Анисимов.
В настоящее время идет подготовка к проверке насоса для откачки мазута. Эксперимент проведут в ближайшее время. Спасатели оценят эффективность такого метода.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Анапе тестируют новые уловители мазута, похожие на подушки.