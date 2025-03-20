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Пожар в квартире унес жизнь пенсионерки из Башкирии

63-летняя жительница Башкирии погибла из-за пожара в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Башкирии произошел трагический пожар, унесший жизнь 63-летней женщины. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент случился в однокомнатной квартире на первом этаже жилого дома в селе Осиновка. Пожарные, прибывшие на место ЧП, эвакуировали пенсионерку без признаков жизни и передали ее медикам. К сожалению, спустя несколько минут врачи констатировали смерть.

Из горящего дома самостоятельно эвакуировались еще десять взрослых и пятеро детей. Благодаря действиям пожарных огонь был локализован и ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняет дознаватель МЧС.

— Не перегружайте электросеть. Своевременно проверяйте состояние электропроводки. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Установите в жилье пожарный извещатель. Купите огнетушитель, — порекомендовали в экстренной службе.

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