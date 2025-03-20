Экс-руководителя МКП «Ростгорсвет» в Ростове обвинили в получении взятки

Предварительно, после подкупа в коммерческой фирме надеялись улучшить свои конкурентные преимущества при заключении контрактов в 2022 году на сумму около 26 млн рублей. Также деньги были платой за подписание актов выполненных работ и перечисление денег по заверенным документам.