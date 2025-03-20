Экс-руководителя МКП «Ростгорсвет» в Ростове обвинили в получении взятки

В Ростове-на-Дону вынесли обвинительный приговор экс-руководителям МКП «Ростгорсвет», которых ранее заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Речь идет о бывших директоре и заместителе директора по коммерции муниципального предприятия. По данным силовиков, управленцев поймали с поличным при получении 2,2 млн рублей от представителя коммерческой организации.
Предварительно, после подкупа в коммерческой фирме надеялись улучшить свои конкурентные преимущества при заключении контрактов в 2022 году на сумму около 26 млн рублей. Также деньги были платой за подписание актов выполненных работ и перечисление денег по заверенным документам.
Уголовное дело по статьям «Получение взятки» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и «Дача взятки» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) завели в марте 2023 года. После следствия и судебного процесса экс-заместитель директора получила 8 лет и 4 месяца колонии общего режима, крупный штраф и запрет в течение трех лет занимать управленческие должности.
Как уточнили в УФСБ, бывший директор МКП «Ростгорсвет» сейчас проходит военную службу по контракту в Вооруженных силах России в зоне проведения СВО.
Напомним, ранее Ростовский областной суд вынес приговор представителю коммерческой организации, передавшему взятку руководителям МКП «Ростгорсвет». Он получил 8 лет и 6 месяцев колонии строго режима, а также должен выплатить штраф.