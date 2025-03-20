В Пермском крае зафиксировали рост преступности

Врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аяс Кандан сообщил депутатам регионального законодательного собрания о результатах работы главка в 2024 году. Он отметил, что общее количество преступлений в регионе увеличилось на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост пришелся на преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий, их количество возросло на 26,7%.
Вместе с тем, Аяс Кандан сообщил, что число убийств в крае снизилось на 5%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 15,6%, краж — на 9,8%, а угонов автомобилей — на 10,7%. Преступлений, совершенных мигрантами, стало меньше на 42,5%.
В целом в 2024 году в регионе было зафиксировано более 18,5 тысяч преступлений, из которых свыше 4,7 тысяч отнесены к тяжким и особо тяжким. Из общего числа преступлений раскрыто 44,4%, а среди тяжких и особо тяжких — 43,7%. Уровень раскрываемости убийств составил 97,5%, тяжкого вреда здоровью — 99,7%, разбойных нападений — 98,9%, а изнасилований — 100%. В то же время, по сравнению с прошлым годом, общий показатель раскрываемости снизился на 7,4%, а для тяжких и особо тяжких преступлений — на 6,7%.