В Пермском крае зафиксировали рост преступности

В целом в 2024 году в регионе было зафиксировано более 18,5 тысяч преступлений, из которых свыше 4,7 тысяч отнесены к тяжким и особо тяжким. Из общего числа преступлений раскрыто 44,4%, а среди тяжких и особо тяжких — 43,7%. Уровень раскрываемости убийств составил 97,5%, тяжкого вреда здоровью — 99,7%, разбойных нападений — 98,9%, а изнасилований — 100%. В то же время, по сравнению с прошлым годом, общий показатель раскрываемости снизился на 7,4%, а для тяжких и особо тяжких преступлений — на 6,7%.