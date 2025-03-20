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Сотрудников и детей эвакуировали из детсада в Могилеве из-за пожара

Возгорание на кухне дошкольного учреждения возникло из-за короткого замыкания электроплиты.

Источник: МЧС Беларуси

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Более 75 детей эвакуировали из детского сада в Могилеве из-за возгорания на кухне дошкольного учреждения, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По данным МЧС, информация об инциденте поступила местным спасателям в 13:11 — возник огонь в помещении кухни в саду, расположенном на улице 30 лет Победы областного центра.

«Работники детского сада и спасатели эвакуировали 76 детей и 25 взрослых», — сказали в МЧС.

Там также уточнили, что никто из сотрудников учреждения и несовершеннолетних не пострадал.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Его причиной стало короткое замыкание, возникшее в электрической плите на кухне детсада.