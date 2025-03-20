В Москве произошел пожар в многоквартирном доме

До этого на Амурской улице, расположенной на востоке российской столицы, загорелся хостел. Пламя возникло на втором этаже здания. Как писал Telegram-канал SHOT, сотрудники экстренных служб эвакуировали пять человек. Одному из них потребовалась медицинская помощь.