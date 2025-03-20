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Мошенники убедили 20-летнюю девушку из Краснодара перевести 1,7 млн рублей

В Краснодаре 20-летняя девушка забрала у семьи 1,7 млн рублей и перевела мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники убедили 20-летнюю девушку из Краснодара перевести 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Девушке позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Ей сообщили о финансовых угрозах, в том числе возможном финансировании ее семьей недружественного государства.

Девушка общалась с аферистами несколько дней. Ее убедили срочно перевести крупную сумму на специальный счет. Испугавшись, девушка взяла из тумбочки наличные деньги отца и перевела мошенникам. Позже она поняла, что стала жертвой аферистов, и пошла в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личностей и задержания злоумышленников», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.