Мошенники убедили 20-летнюю девушку из Краснодара перевести 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Девушке позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Ей сообщили о финансовых угрозах, в том числе возможном финансировании ее семьей недружественного государства.
Девушка общалась с аферистами несколько дней. Ее убедили срочно перевести крупную сумму на специальный счет. Испугавшись, девушка взяла из тумбочки наличные деньги отца и перевела мошенникам. Позже она поняла, что стала жертвой аферистов, и пошла в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личностей и задержания злоумышленников», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.