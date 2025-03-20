Мошенники убедили 20-летнюю девушку из Краснодара перевести 1,7 млн рублей

Девушка общалась с аферистами несколько дней. Ее убедили срочно перевести крупную сумму на специальный счет. Испугавшись, девушка взяла из тумбочки наличные деньги отца и перевела мошенникам. Позже она поняла, что стала жертвой аферистов, и пошла в полицию.