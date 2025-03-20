22 аферистам, которые украли у 511 человек 266 млн рублей, в Уфе вынесли приговор

Все началось в 2016 году, когда один из фигурантов, житель Уфы, и его подельники открыли офисы в столице Башкирии, Челябинск, Казань и Краснодар, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и начали активно рекламировать свои услуги. Под видом трудоустройства они предлагали гражданам заключить договоры на консультационные услуги в сфере финансового рынка, обещая баснословные прибыли. Люди верили и вкладывали суммы от 30 тысяч до четырех миллионов рублей.