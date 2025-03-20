22 аферистам, которые украли у 511 человек 266 млн рублей, в Уфе вынесли приговор

Кировский районный суд Уфы завершил рассмотрение уголовного дела, в котором фигурировали 22 человека, обвиняемые в создании преступного сообщества и мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии, злоумышленники обманули более полутысяч человек, выманив у них свыше 266 миллионов рублей.
Все началось в 2016 году, когда один из фигурантов, житель Уфы, и его подельники открыли офисы в столице Башкирии, Челябинск, Казань и Краснодар, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и начали активно рекламировать свои услуги. Под видом трудоустройства они предлагали гражданам заключить договоры на консультационные услуги в сфере финансового рынка, обещая баснословные прибыли. Люди верили и вкладывали суммы от 30 тысяч до четырех миллионов рублей.
— При этом фирма не имела лицензии на осуществление операций на электронном рынке, — отмечает прокуратура.
Однако никаких торгов на электронном рынке не проводилось, а деньги просто переводились на счета, контролируемые мошенниками. В итоге в период с 2016 по 2019 год 511 человек остались без своих сбережений, а преступники тратили деньги на свои нужды.
Все 22 человека получили реальные сроки — от 4,5 до 9 лет колонии общего режима. Одной из подсудимых дали отсрочку до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.
Кроме того, на имущество мошенников наложен арест на сумму более восьми миллионов рублей, а также изъято свыше 56 миллионов рублей.
— В отношении организатора и иных участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, — сообщает надзорное ведомство.
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