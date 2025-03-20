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В Волгограде предприниматель задолжал трем работникам 650 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ИП, которого подозревают в невыплате зарплаты троим работникам.

Как сообщили в региональном СУ СКР, осенью 2023 года между предпринимателем и коммерческой фирмой был заключен договор подряда на выполнение строительных работ. Для охраны территории объекта коммерсант нанял троих работников, которым несколько месяцев не платил зарплату. Сумма задолженности перед охранниками составила около 650 тыс. рублей.

При этом оказалось, что в момент образования задолженности и в последующие месяцы на счетах были деньги, но тратились они на хозяйственные нужды.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.

В рамках расследования будут приняты исчерпывающие меры для возмещения причиненного ущерба.