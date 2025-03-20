Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале в сгоревшем доме нашли тело пенсионерки

В свердловском селе в пожаре погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

В селе Лая, 20 марта, в пригороде Нижнего Тагила произошла трагедия. На улице 2-й Каменской в пожаре погибла пенсионерка. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Об этом сообщает Государственный пожарный надзор Нижнего Тагила.

— Огнем были уничтожены кровля, перекрытия, надворные постройки и домашнее имущество. Внутри и снаружи жилого дома повреждены стены. В 10:58, обнаружено тело хозяйки дома, пенсионерки, — сообщает ведомство.

Как уточняется, трагедия предположительно произошла из-за короткого замыкания электрооборудования.

На месте работали 13 пожарных на пяти единицах техники.