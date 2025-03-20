На Урале в сгоревшем доме нашли тело пенсионерки

В селе Лая, 20 марта, в пригороде Нижнего Тагила произошла трагедия. На улице 2-й Каменской в пожаре погибла пенсионерка. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Об этом сообщает Государственный пожарный надзор Нижнего Тагила.