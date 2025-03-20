На Урале в сгоревшем доме нашли тело пенсионерки

В селе Лая, 20 марта, в пригороде Нижнего Тагила произошла трагедия. На улице 2-й Каменской в пожаре погибла пенсионерка. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Об этом сообщает Государственный пожарный надзор Нижнего Тагила.
— Огнем были уничтожены кровля, перекрытия, надворные постройки и домашнее имущество. Внутри и снаружи жилого дома повреждены стены. В 10:58, обнаружено тело хозяйки дома, пенсионерки, — сообщает ведомство.
Как уточняется, трагедия предположительно произошла из-за короткого замыкания электрооборудования.
На месте работали 13 пожарных на пяти единицах техники.