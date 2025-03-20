Отец покусанного собаками мальчика из Сочи рассказал, как прошла его первая операция

18 марта 9-летнему мальчику из Сочи, пострадавшему от укусов сорвавшихся с цепи хаски, специалисты Российской детской клинической больницы провели первую реконструктивно-пластическую операцию. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении, но его отцу, Валентину Королеву, разрешили его увидеть.
По словам мужчины, услышав шаги отца, мальчик открыл глаза, затем он уснул. Мужчина говорит, что пока все идет по плану, за состоянием ребенка неустанно следят врачи.
Медики заранее предупредили родителей, что лечение их сына будет очень сложным и может растянуться на несколько лет. Сначала хирурги восстанавливают мальчику губы, чтобы он получил возможность есть самостоятельно. Для этого ему уже пересадили лоскут кожи с руки. Операция длилась 14 часов.
Если состояние ребенка будет удовлетворительным, в ближайшее время его переведут в палату к отцу, сообщает «КП-Кубань».
Напомним, нападение собак на ребенка произошло 26 февраля в СНТ «Авиатор» в Сочи. Они сильно повредили мальчику лицо. Хозяин собак, допустивший их беспривязное содержание, стал фигурантом уголовного дела.