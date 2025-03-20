Отец покусанного собаками мальчика из Сочи рассказал, как прошла его первая операция

Медики заранее предупредили родителей, что лечение их сына будет очень сложным и может растянуться на несколько лет. Сначала хирурги восстанавливают мальчику губы, чтобы он получил возможность есть самостоятельно. Для этого ему уже пересадили лоскут кожи с руки. Операция длилась 14 часов.