Черные риелторы из Петербурга получили 50 лет колонии на троих

Один из эпизодов произошел в 2004 году, когда главарь получил доверенность на продажу квартиры в Сестрорецке, а затем организовал убийство собственника. Тело вывезли в Псковскую область и сбросили в колодец. В другом случае преступники задушили женщину возле дома на Лабораторном проспекте, а ее тело сожгли на стройке.