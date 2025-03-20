Черные риелторы из Петербурга получили 50 лет колонии на троих

Суд вынес приговор троим участникам преступной группировки, которая в середине нулевых годов занималась убийствами и захватом недвижимости. Общий срок наказания для фигурантов составил 50 лет лишения свободы.
Преступная группа действовала с 2004 по 2007 год, ее жертвами были пенсионеры, наркозависимые и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Мошенники получали доступ к их имуществу, после чего убивали своих жертв, чтобы скрыть следы преступлений.
Один из эпизодов произошел в 2004 году, когда главарь получил доверенность на продажу квартиры в Сестрорецке, а затем организовал убийство собственника. Тело вывезли в Псковскую область и сбросили в колодец. В другом случае преступники задушили женщину возле дома на Лабораторном проспекте, а ее тело сожгли на стройке.
— Один из подсудимых вину не признал. Другой сообщил суду, что, вообще, не в курсе, что он тут делает. Третий — признал частично, — уточнила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Дело раскрылось благодаря явке с повинной одного из участников, который уже отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима. На этот раз суд назначил ему дополнительный срок 19 лет. Двое его сообщников получили дополнительные сроки по 15 и 16 лет строгого режима соответственно.