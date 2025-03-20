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В Челябинской области депутата и его подельников осудят за кражу 365 тонн дизтоплива

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Сосновского района Павла Ленка и четверых его сообщников, обвиняемых в краже 365 тонн дизельного топлива. В ближайшее время все они предстанут перед судом. Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в СК по Челябинской области.

Источник: AP 2024

— По данным следствия, в период с 1 марта 2023-го по 26 марта 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы под руководством депутата, используя незаконно изготовленную врезку на участке магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Петропавловск», пролегающего на территории Сосновского района, тайно похитили более 365 тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 18 миллионов рублей, — рассказали в Следственном комитете.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. На сообщников возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере) и пункту «б» части 4 статьи 215.3 УК РФ (повреждение и приведение в негодное состояние магистрального трубопровода).

Часть 4 статьи 158 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. По части 4 статьи 215.3 УК РФ виновным грозит до шести лет колонии.

После утверждения прокуратурой обвинительного заключения дело передали в Сосновский районный суд.