В Челябинской области депутата и его подельников осудят за кражу 365 тонн дизтоплива

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Сосновского района Павла Ленка и четверых его сообщников, обвиняемых в краже 365 тонн дизельного топлива. В ближайшее время все они предстанут перед судом. Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в СК по Челябинской области.