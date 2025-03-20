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В Нефтекамске до смерти избили женщину: подозреваемый — ее сожитель

Жителя Нефтекамска подозревают в убийстве сожительницы.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске началось расследование трагического инцидента, в результате которого погибла женщина. По факту ее смерти, как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

Следователи уже провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Чтобы установить точную причину смерти и выяснить, как именно женщина получила травмы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Основным подозреваемым стал сожитель погибшей. Его задержали по подозрению в причастности к нанесению телесных повреждений, которые, возможно, и привели к трагическому исходу.

Следствие продолжается, и в ближайшее время будет проведен комплекс экспертных исследований. Только после этого следователи смогут дать окончательную правовую оценку произошедшему.

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