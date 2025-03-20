В СНТ в Энгельсе нашли новые потенциально опасные обломки БПЛА

Ранее Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По данным властей региона, из-за возгорания на территории аэродрома проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. В Энгельсском районе введен режим ЧС. В правительстве уточнили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек. Бусаргин сообщал, что жителям СНТ разрешили вернуться домой, угрозы им нет.