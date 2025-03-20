В Москве осуждены черные риелторы

Как установил суд, Татьяна Кулешова создала устойчивую ОПГ, разработала план и привлекла к его реализации Александра Королева и Елену Живаеву. Они находили одиноких пожилых людей, которые проживали в квартирах Восточного округа Москвы по договору социального найма, а после их смерти присваивали имущество с целью дальнейшей продажи.