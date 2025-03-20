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В Москве осуждены черные риелторы

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил на сроки до 8 лет лишения свободы троих участников организованной преступной группы за аферы с квартирами пожилых людей на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

Как установил суд, Татьяна Кулешова создала устойчивую ОПГ, разработала план и привлекла к его реализации Александра Королева и Елену Живаеву. Они находили одиноких пожилых людей, которые проживали в квартирах Восточного округа Москвы по договору социального найма, а после их смерти присваивали имущество с целью дальнейшей продажи.

«Приговором Перовского районного суда города Москвы Кулешова признана виновной в пяти эпизодах мошенничества и покушении на мошенничество, ей окончательно назначено 8 лет колонии общего режима. Королев приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима, Живаева — к 4 годам и 3 месяцам колонии общего режима», — сообщили в суде.

Там уточнили, что сроки Королеву и Живаевой назначены с учетом ранее вынесенного приговора.

Все трое были взяты под стражу в зале суда.