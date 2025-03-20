В Уфе ожидается резкий подъем реки Белой

В Ленинском районе подтопление территории начинается при уровне воды на р. Белая 565 см над нулем поста с перелива автомобильной дороги между н.п. Романовка (Демского района) и ул. Козарез (Ленинского района) в районе мостового перехода через старицу р. Белая. Сам населенный пункт подвержен затоплению при уровне воды в р. Белая более 950 см.