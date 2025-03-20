В Уфе ожидается резкий подъем реки Белой

«В связи со складывающейся обстановкой, связанной с резким повышением уровня воды в реке Белая в районе н.п. Охлебинино до 825 см (+280 см за сутки), ожидается резкий подъем воды в реке Белая в Уфе», — написал он в своем телеграм-канале.
Мониторинг уровней воды в реках идет в постоянном режиме. По состоянию на 20 марта, уровень воды в реке Белой составляет 288 см.
В Ленинском районе подтопление территории начинается при уровне воды на р. Белая 565 см над нулем поста с перелива автомобильной дороги между н.п. Романовка (Демского района) и ул. Козарез (Ленинского района) в районе мостового перехода через старицу р. Белая. Сам населенный пункт подвержен затоплению при уровне воды в р. Белая более 950 см.
Для возможной эвакуации населения с зоны возможного подтопления предполагается перевозка пассажиров из населенного пункта Козарез до н.п. Романовка автомобилем повышенной проходимости ГАЗ-66, который будет предоставлен Службой по благоустройству района.
При подъеме уровня воды в р. Белая до 700 сантиметров, затопленный участок автодороги перекроется, перевозка жителей будет организована теплоходами Службы речных переправ от улицы Козарез до речной переправы в микрорайоне Нижегородка.