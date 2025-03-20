Подсудимый командарм Попов обратился к президенту

28 февраля этого года, удовлетворив ходатайство прокурора, военный суд изменил меру пресечения генералу с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Поводом для этого стали якобы допущенные подсудимым нарушения. Сам он категорически отрицает причастность к каким бы то ни было преступлениям, а арест обжаловал как незаконный и необоснованный. По закону обвиняемый на любой стадии уголовного преследования может ходатайствовать о заключении с ним контракта на участие в боевых действиях. В этом случае его дело приостанавливается, а при получении фигурантом госнаграды прекращается.