Подсудимый командарм Попов обратился к президенту

Обращаясь к верховному главнокомандующему, генерал Попов отмечает, что всю свою жизнь посвятил «благороднейшему делу» — служению отечеству. С юношеских лет, по его словам, он «честно и достойно служил в российской армии», выполняя все приказы и задачи, которые перед ним ставились.
На его примере «я окончательно понял, что значат легендарные слова: “холодный ум, горячее сердце и чистые руки”». Сутью жизни самого генерала, отмечается в письме, «были слова великой песни: “Забота у нас такая, работа наша простая. Жила бы страна родная, и нету других забот”».
Сейчас, отмечает генерал, он попал в сложную жизненную ситуацию и перестал понимать, что происходит вокруг него. «Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановки в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — пишет военачальник. Он просит своего «самого главного командира» разобраться в данной ситуации и вернуть его в строй.
Из вооруженных сил, в которых он прослужил больше 30 лет, Иван Попов был уволен в конце прошлого года. Произошло это во время рассмотрения Тамбовским гарнизонным военным судом уголовного дела генерала, по материалам которого он обвиняется в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, переданных военным администрацией Запорожской области. В том году армия под командованием генерала Попова успешно отразила контрнаступление ВСУ.
28 февраля этого года, удовлетворив ходатайство прокурора, военный суд изменил меру пресечения генералу с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Поводом для этого стали якобы допущенные подсудимым нарушения. Сам он категорически отрицает причастность к каким бы то ни было преступлениям, а арест обжаловал как незаконный и необоснованный. По закону обвиняемый на любой стадии уголовного преследования может ходатайствовать о заключении с ним контракта на участие в боевых действиях. В этом случае его дело приостанавливается, а при получении фигурантом госнаграды прекращается.