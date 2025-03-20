В Петербурге приговорили черного риелтора и его соучастников

«Суд назначил наказание: Каранаеву — 19 лет, по совокупности с приговором Ленинградского областного суда — пожизненное лишение свободы в ИК особого режима. Дмитрию Блохину — 16 лет, по совокупности с приговором Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга от
В пользу одной из потерпевших суд взыскал с Каранаева 1 млн рублей возмещения морального вреда, в пользу другой — 1 млн рублей солидарно с Каранаева и Блохина.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры города, фигуранты признаны виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном из корыстных побуждений по найму организованной группой (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Организованная Каранаевым группа черных риелторов действовала в Петербурге с 2004 по 2007 год, занимаясь незаконным отчуждением квартир, хозяева которых умерли, а также вели асоциальный и одинокий образ жизни. Каранаев разрабатывал планы преступлений, подыскивал будущих потерпевших и лично общался с ними, сам принимал участие в убийствах, получал и распределял преступные доходы.
Суд установил, что Каранаев и Блохин обманом увезли 20-летнего собственника квартиры из Петербурга в Псков, где с 18 по 19 июля 2004 года задушили его в подъезде жилого дома. Незадолго до этого соучастники убедили потерпевшего переписать его квартиру на подставных лиц. Второй эпизод уголовного дела относится к периоду с декабря 2004 года по январь 2005 года, когда Каранаев зарубил топором хозяина квартиры на улице Маршала Тухачевского и сбросил его тело в колодец. При обнаружении потерпевшего установить его личность стало возможным только после комплекса молекулярно-генетических экспертиз. Наконец, в мае-сентябре 2005 года Блохин и Мамедризаев под руководством Каранаева задушили у одного из домов по Лабораторному проспекту местную жительницу. Тело женщины соучастники сожгли. О совершенных преступлениях стало известно благодаря признательным показаниям Каранаева, которые тот дал, отбывая наказание в колонии.
Как сообщал ТАСС, приговор Каранаеву, известному под прозвищем «Мага», и еще 13 участникам его преступного сообщества был вынесен в июне 2012 года. Тогда удалось установить вину преступников в шести убийствах и приготовлении еще к одному, а также восьми эпизодах мошеннического завладения квартирами. Установленный следствием ущерб превысил 10 млн рублей. 10 участникам преступной группы суд назначил наказание от 2,5 до 22 лет лишения свободы, еще 3 были осуждены условно на 2, 3 и 3,5 года.