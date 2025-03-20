В Петербурге приговорили черного риелтора и его соучастников

Суд установил, что Каранаев и Блохин обманом увезли 20-летнего собственника квартиры из Петербурга в Псков, где с 18 по 19 июля 2004 года задушили его в подъезде жилого дома. Незадолго до этого соучастники убедили потерпевшего переписать его квартиру на подставных лиц. Второй эпизод уголовного дела относится к периоду с декабря 2004 года по январь 2005 года, когда Каранаев зарубил топором хозяина квартиры на улице Маршала Тухачевского и сбросил его тело в колодец. При обнаружении потерпевшего установить его личность стало возможным только после комплекса молекулярно-генетических экспертиз. Наконец, в мае-сентябре 2005 года Блохин и Мамедризаев под руководством Каранаева задушили у одного из домов по Лабораторному проспекту местную жительницу. Тело женщины соучастники сожгли. О совершенных преступлениях стало известно благодаря признательным показаниям Каранаева, которые тот дал, отбывая наказание в колонии.