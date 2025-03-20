Казахстанцев обманули через Telegram на 600 миллионов тенге

В задержании организатора и четырех участников были задействованы сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК.
«Установлено, что задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1000 транзакций на сумму свыше 580 млн тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 млн тенге», — отметили в полиции.
По данным базы «Антифрод-центра», в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также города Алматы, Шымкент, Кызылорда и Мангистауская область.
Согласно данным полиции, куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая «легкий заработок», и вербовал дропов — людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг.
Как уточняется, деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам. Куратор получал 6% от каждой транзакции, дропам платили небольшую сумму, а основные средства уходили организаторам схемы. В итоге дропы оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, тогда как организаторы и куратор оставались в тени.
«В настоящее время подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, планируется направить санкционированные запросы в банки второго уровня для проверки причастности подозреваемых к другим аналогичным преступлениям», — дополнили в ведомстве.
Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не передавать свои банковские данные третьим лицам. В случае подозрительных финансовых операций следует незамедлительно обращаться в полицию.