Казахстанцев обманули через Telegram на 600 миллионов тенге

Согласно данным полиции, куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая «легкий заработок», и вербовал дропов — людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг.