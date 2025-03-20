В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей

«В частности, с 2016 года по 2019 год соучастники под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые варьировались от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. Фактически торги на электронном рынке не проводились, деньги переводились на их подконтрольные расчетные счета. Таким образом они похитили у более 500 граждан свыше 266 миллионов рублей», — добавляется в сообщении.