В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей

«Кировский районный суд города Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22 граждан. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве», — говорится в сообщении.
В суде установлено, что в 2016 году житель города Уфы занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке. В свою деятельность он вовлек других участников, которые открыли офисы в городах Уфа, Челябинск, Казань, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию.
При этом фирма не имела лицензии на осуществление операций на электронном рынке.
«В частности, с 2016 года по 2019 год соучастники под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые варьировались от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. Фактически торги на электронном рынке не проводились, деньги переводились на их подконтрольные расчетные счета. Таким образом они похитили у более 500 граждан свыше 266 миллионов рублей», — добавляется в сообщении.
Отмечается, что в обеспечительных целях на имущество подсудимых стоимостью более 8 миллионов рублей наложен арест, у них изъято свыше 56 миллионов рублей.
«Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одной из подсудимых исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. В отношении организатора и иных участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», — рассказали в надзорном ведомстве.