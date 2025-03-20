Сумма взятки для ростовского экс-замгубернатора достигала почти 100 млн рублей

«Кушнарев получил 27 млн рублей — это первая часть от общей суммы в 93 млн рублей от фирмы подрядчика, что составляло 3% от освоенных данной коммерческой организацией бюджетных средств. Еще 2 млн рублей он должен был получать ежемесячно вне зависимости от осваиваемых бюджетных средств», — сказал собеседник агентства.
В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован на два месяца. В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что у задержанного оперативники изъяли пистолет системы Кольта. Позже Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы. По данным правоохранителей, следователи завершили расследование дела, оно передано на утверждение в Генпрокуратуру РФ.
В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора — министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016 по апрель 2019 года занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.