Вышел из дома и бесследно исчез: 36-летнего мужчину разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают 36-летнего Евгения Кулинича, который бесследно исчез еще две недели назад. Родственники сибиряка рассказали полиции, что в ночь с 6 на 7 марта 2025 он сидел с друзьями, после как обычно вернулся домой, переоделся и ушел. Больше его никто не видел, на связь Евгений также не выходит.