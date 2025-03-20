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Вышел из дома и бесследно исчез: 36-летнего мужчину разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области начались поиски без вести пропавшего Евгения Кулинича.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области разыскивают 36-летнего Евгения Кулинича, который бесследно исчез еще две недели назад. Родственники сибиряка рассказали полиции, что в ночь с 6 на 7 марта 2025 он сидел с друзьями, после как обычно вернулся домой, переоделся и ушел. Больше его никто не видел, на связь Евгений также не выходит.

— Сейчас на поиски вышли более 20 человек, среди них полицейские, спасатели и волонтеры. Также используются различные технические средства, в том числе квадрокоптеры, местность прочесывают на конях, — рассказали в региональном МВД.

Известно, что перед исчезновением мужчина был одет в черную куртку, берцы и шапку. На вид ему около 40 лет, рост около 178 сантиметров. Оперативники предполагают, что Евгений Кулинич может находиться в любом районе области.