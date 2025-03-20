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Косметолога из России арестовали в Майами — женщина колола ботокс и филлеры без лицензии

Как выяснил SHOT, 53-летняя Виктория Бронникова рекламировала свои услуги в запрещённой соцсети — уверяла, что у неё 25-летний опыт в косметологии, и предлагала топовые услуги типа накачать губки или скорректировать нос филлерами.

Работала уроженка Челябинска в офисном комплексе в квартале 1200 по бульвару Халландейл-Бич.

Однако власти обратили внимание, что по записям Депздрава Флориды у врача-косметолога лицензии нет. К женщине на приём пришёл полицейский под видом клиента, которому она предложила сделать уколы ботокса за 295 долларов (≈24 тысячи рублей) без рецепта, что запрещено законом.

Власти заявили, что согласно записям Департамента здравоохранения она не является лицензированным врачом во Флориде. Викторию арестовали.