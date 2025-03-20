Косметолога из России арестовали в Майами — женщина колола ботокс и филлеры без лицензии

Работала уроженка Челябинска в офисном комплексе в квартале 1200 по бульвару Халландейл-Бич.
Однако власти обратили внимание, что по записям Депздрава Флориды у врача-косметолога лицензии нет. К женщине на приём пришёл полицейский под видом клиента, которому она предложила сделать уколы ботокса за 295 долларов (≈24 тысячи рублей) без рецепта, что запрещено законом.
Власти заявили, что согласно записям Департамента здравоохранения она не является лицензированным врачом во Флориде. Викторию арестовали.