Косметолога из России арестовали в Майами — женщина колола ботокс и филлеры без лицензии

Однако власти обратили внимание, что по записям Депздрава Флориды у врача-косметолога лицензии нет. К женщине на приём пришёл полицейский под видом клиента, которому она предложила сделать уколы ботокса за 295 долларов (≈24 тысячи рублей) без рецепта, что запрещено законом.