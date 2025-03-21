Теракт в «Крокус Сити Холле» в 2024 году: что произошло прошлой весной и кто виноват в трагедии

Мартовским вечером 2024 года жителей России поразило сообщение о жестоком нападении на крупный концертный зал в Москвовской области: неизвестные расстреляли людей, подожгли здание и скрылись с места преступления. Вспоминаем трагедию в «Крокус Сити Холле» в 2024 году: что там случилось, кто был причастен к нападению и какое наказание понесли террористы.
Что произошло в «Крокус Сити Холле»
Менее чем за два часа многие семьи потеряли своих близких, а десятки людей получили ранения.
Дата и время трагедии
Нападение, которое потрясло всю Россию, произошло около 19 часов 22 марта 2024 года. Примерно в это время стали появляться сообщения, что вооруженные люди появились на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
В тот день в здании планировался концерт группы «Пикник». Неизвестные открыли стрельбу по пришедшим зрителям, подожгли концертный зал, а затем скрылись на легковом автомобиле.
Хронология событий
Сотрудники Следственного Комитета РФ восстановили события того дня:
- Незадолго до концерта, примерно в 18:54, четверо неизвестных прибыли на автомобиле «Рено» к зданию;
- В 19:58 террористы с оружием в руках подошли ко входу и расстреляли стоявшую там охрану и гостей. Затем они проникли внутрь здания и стали планомерно продвигаться к концертному залу, стреляя во всех замеченных;
- При помощи бензина боевики подожгли сидения в зале и в 20:11 покинули «Крокус Сити Холл». Уезжая, они сбили семью с двумя детьми;
- В тот же день машину с террористами отследили и задержали в Брянской области. Ни одному участнику теракта не удалось уйти, а все они оказались иностранными гражданами.
Сколько человек погибло в теракте в «Крокус Сити Холле»
Жертвами нападения стали 145 человека. Часть из них погибла от рук террористов, многие не смогли покинуть здание из-за пожара. Еще 550 граждан получили различные ранения и травмы.
Власти объявили 24 марта 2024 года днем общенационального траура в России. У «Крокус Сити Холла» выстроилась очередь из желающих возложить цветы. В память о погибших организовали акцию «Журавли», которую поддержали все города страны.
Кто совершил теракт в «Крокус Сити Холле»: личности террористов
Напавшие на «Крокус» боевики оказались мигрантами, которые согласились на убийство людей за деньги. Следователям удалось быстро установить их личности.
1. Далерджон Мирзоев*. Гражданин Таджикистана, 32-летний многодетный отец. В России работал таксистом. За террористический акт получил 250 тысяч рублей задатка, и еще столько же должен был получить от кураторов после. Предположительно, именно он был за рулем автомобиля, сбившего на парковке семью. Считается одним из непосредственно нападавших на зрителей.
2. Рачабализод Муродали*. Родом из Таджикистана, 30-летний отец двоих детей. В Россию приехал на заработки в раннем возрасте, сразу после окончания школы. Был депортирован, однако ранее к уголовной ответственности не привлекался. Один из тех, кто расстреливал зрителей в зале.
3. Шамсидин Фаридуни*. Гражданин Таджикистана, 26 лет, есть ребенок. Был зарегистрирован в Красногорске. На допросах рассказал, что получил предложение об участии в нападении в одном из телеграм-каналов. Организовал теракт, по его словам, некий анонимный куратор. Он же снабдил боевиков вооружением и боеприпасами. Незадолго до нападения Шамсидин вернулся из Турции, где мог выходить на контакт с организаторами. Также в начале марта он посещал «Крокус»: вероятно, для подготовки плана местности.
4. Мухаммадсобир Файзов*. Самый молодой из нападавших, которому на момент 2024 года было всего 19 лет. Уроженец Таджикистана, не женат, детей нет. До нападения на концертный зал работал парикмахером в одном из салонов Иванова.
Когда задержали преступников
Машину террористов заметили бдительные граждане, о чем и сообщили силовикам. Отследить белый «Рено Симбол» удалось при помощи камер видеонаблюдения. Автомобиль засекли в Брянской области вечером того же дня. За несколько часов нападавшие успели преодолеть около 300 километров — они направлялись к границе.
Инспекторы ГИБДД с боем остановили машину на дороге и задержали одного из мужчин. Для поиска остальных, которые скрылись в лесу, организовали специальную операцию с участием полиции и спецназа. Всех террористов поймали до утра следующего дня.
Почему произошел теракт в «Крокус Сити Холле»
Разберем основные факторы, которые привели к трагедии в марте 2024 года.
1. Террористический акт подготовили заранее радикалы-исламисты. Сразу после трагедии отдельные ячейки боевиков взяли ответственность на себя.
2. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, способствовали им спецслужбы Украины. Все было тщательно спланировано, и заказчики задействовали много помощников, не связанных с исполнителями.
3. Владимир Путин отметил, что теракт может быть «звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной».
4. Через два дня после теракта в СК РФ заявили, что террористам поступали деньги с Украины, в том числе и в криптовалюте.
5. Требования противопожарной безопасности для «Крокуса» составлялись без учета умышленных поджогов и терактов, поэтому многие люди погибли от огня и дыма.
Судебный процесс и наказание виновных
Следственные органы без проволочек начали работу: в кратчайшие сроки силовики провели расследование обстоятельств террористического акта.
Всех ли террористов задержали
Помимо четверых непосредственных исполнителей террористического акта, следственные органы РФ установили личности множества их пособников.
Московский Басманный суд 24 марта 2024 года арестовал четверых главных обвиняемых. Уже 25 марта под стражу взяли трех их помощников: Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых*. По версии следствия, именно они передали автомобиль, на котором затем передвигались террористы. Мужчины также могли помогать нападавшим по вопросам связи и логистики.
Восьмого фигурант делаа о теракте в «Крокус Сити Холле», Алишера Касимова*, арестовали 26 марта 2024 года. Проживавший в Красногорском районе Подмосковья мигрант сдавал обвиняемым квартиру.
Суд арестовал еще одного фигуранта дела 29 марта. Назримада Лутфуллои* считают ответственным за финансовые операции группы террористов.
После задержания готовящих теракт 31 марта в Дагестане боевиков выяснилось, что один из них был причастен к событиям в «Крокусе». Арестованный признался, что финансировал террористов и привез в Подмосковье оружие из Махачкалы.
Десятого фигуранта, Якубджони Юсуфзоду, взяли под стражу 1 апреля 2024 года. Выяснилось, что он переводил деньги для оплаты жилья террористов.
Еще через несколько дней был арестован очередной подозреваемый в помощи преступникам — Мухаммад Шарипзода*.
Последнего на данный момент известного фигуранта Басманный суд арестовал 27 апреля. Уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова* обвиняют в финансовой поддержке теракта, а также в обеспечении нападавших средствами связи.
Как шло расследование
Следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в 2024 году вели сразу по нескольким направлениям.
1. Выявление заказчиков и получение доказательств. Для этого изучались изъятые у террористов гаджеты. Шли поиски денежных транзакций, имеющих отношение к преступлению.
2. Установление маршрутов нападавших во время преступления и до него. По данным камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей специалисты пытались найти всех причастных к нападению.
3. Изучение вопросов пожарной безопасности «Крокус Сити Холла» и антитеррористической защищенности этого объекта.
В марте 2025 года Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о завершении следствия по делу. Почти за год работы специалисты допросили тысячи людей и провели сотни различных экспертиз. Всего по делу о нападении на концертный зал задержали 27 фигурантов.
Помимо непосредственных участников теракта и их помощников следствие выявило причастных к нападению иностранцев. Еще девять человек силовики задержали в Таджикистане.
Кроме того, пятерых предполагаемых координаторов нашли на территории Турции. Согласно официальным данным, все они состояли в террористической организации, и теперь им грозят длительные тюремные сроки.
Также, по данным СМИ, предъявлены обвинения в нарушении правил пожарной безопасности и халатности двум сотрудникам «Крокуса».
Судебные решения: какие сроки грозят террористам
В настоящее время в одном производстве соединены 10 уголовных дел, почти три десятка фигурантов приступили к ознакомлению с материалами. При этом уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители теракта и их пособники, выделили в отдельное производство. Следствие по нему продлили до 22 мая 2025 года.
Большинству задержанных предъявлены обвинения по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт) — за подобное преступление им грозит пожизненное заключение. За пособничество террористам предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Предполагается, что в ближайшее время материалы поступят в прокуратуру, а затем во Второй западный окружной военный суд.
Как сейчас выглядит место трагедии
Через год после трагедии пострадавшее в пожаре здание не перестроили и не восстановили.
К годовщине террористического акта у стен концертного зала решили организовать мемориал погибшим. Он откроется 22 марта.
Будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл» после теракта
После ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» его владельцы сообщили о намерениях полностью отстроить пострадавшее здание. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости создать сквер с памятником, который будет напоминать о погибших.
Через несколько месяцев губернатор рассказал журналистам, что уже разработана соответствующая концепция мемориала. Ее строительством займутся собственники концертного зала.
Последствия теракта и изменения в законодательстве
После теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 встал вопрос о недостаточной защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Что касается сферы миграции, то за последний год власти значительно ужесточили контроль за пребывающими в РФ иностранцами.
Летом 2024 года спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией. А в феврале 2025 года вступил в силу режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев.
В сфере безопасности зрелищных мероприятий также должны произойти изменения. Законодатели предлагают:
- обязать организаторов принимать все необходимые меры по обеспечению порядка;
- запретить проведение концертов там, где площадка не соответствует требованиям безопасности.
- обязать организаторов не позднее чем за 30 суток сообщать о мероприятии в органы местного самоуправления и МВД;
- закрепить понятия «место проведения зрелищного мероприятия» и «организатор зрелищного мероприятия».
После трагических событий 22 марта 2024 года Министерство культуры провело комплексный анализ антитеррористической защищенности учреждений культуры. Для усиления мер безопасности во время проведения массовых мероприятий уже подготовлен соответствующий законопроект.
Кроме того, обсуждалась возможность возвращения смертной казни. В частности, одним из первых по этой теме высказался Дмитрий Медведев. Однако Конституционный суд установил соответствующий мораторий, нарушить который не могут ни Госдума, ни Совет Федерации.
Как власти планируют обеспечить безопасность в будущем
Депутаты работают над изменением базового отраслевого закона «О частной охранной деятельности». Предполагается, что мера поможет обеспечить вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. Если предложения законодателей вступят в силу, частные охранные фирмы получат возможность использовать служебное оружие для охраны людей активнее и, как следствие, результативнее.
Кроме того, власти уже пересматривают требования к мерам безопасности в учреждениях культуры, ТРЦ и концертных залах. Здания снабжают дополнительным оборудованием для повышенного контроля безопасности.
В идеале все устроители мероприятий должны будут уведомить соответствующие структуры о месте и дате проведения, и после оценки вероятной опасности на объекте организуют охрану — по необходимости.
Мнение эксперта: почему произошел теракт и какие выводы нужно сделать из трагедии
Кандидат исторических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления Государственного университета управления Сергей Чуев считает, что теракт в Крокусе дал четко понять несколько важных моментов.
«Первый: постсоветское пространство с точки зрения обеспечения безопасности России должно быть зачищено от антироссийских сил и русофобских националистических организаций. Это важный вектор работы как внешнеполитического ведомства, так и силовых структур. Теракт готовился при непосредственном участии спецслужб Украины, которых натаскивали и науськивали западные структуры. Специальная военная операция началась вовсе не случайно. Жить в мире с большим соседом — этот постулат должен стать основным правилом для постсоветских элит, если они хотят сохранить собственную независимость», — отметил эксперт.
По мнению Сергея Чуева, Россия стоит перед необходимостью перестройки политики в отношении ближайших соседей: «Изучение русского языка, наличие русскоязычных СМИ, школ, центров культуры, присутствие пророссийских НКО, использование кириллицы, проведение дружественной политики — все это должно стать принципиальным условием сотрудничества. Если России не будет на постсоветском пространстве — ее место займут другие. И “другие” активно этим занимаются».
«И третье. Миграционная политика должна выстраивать не стены, а мосты для тех, кто хочет работать в России, интегрироваться в жизнь нашего общества. Нам нужны рабочие руки, но они должны помогать России, а не быть обузой. Быть востребованными специалистами, которые своими знаниями и лояльностью к стране добиваются включения их в наш социум», — подытожил политолог.
Главное о теракте в «Крокус Сити Холле»
Основные моменты, которые стоит запомнить о трагедии.
1. Теракт случился 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Четверо террористов ворвались в здание «Крокуса», расстреляли людей и подожгли концертный зал.
2. Нападение боевиков унесло жизни 145 человек, различные ранения получили более 500 граждан.
3. Нападавших, которые оказались иностранными гражданами, задержали в Брянской области у границы с Украиной.
4. Следствие установило личности четверых непосредственных исполнителей и более десятка их пособников. Нападение было спланировано опытными специалистами, в том числе и при помощи спецслужб недружественных РФ государств.
5. Расследование по делу о теракте уже завершено. Судебные заседания начнутся в ближайшее время.
6. После трагических событий власти намерены обеспечить более высокую безопасность объектов массового пребывания граждан и учреждений культуры. С этой целью рассматриваются поправки в сфере законодательства.
* внесены в перечень террористов и экстремистов.
Список источников
1. Официальная информация МВД России. Телеграм-канал «МВД МЕДИА».
2. Совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Официальный сайт Президента России. 2024.
3. Телеграм-канал «Следком».
4. Moskova'daki terör saldırısının failleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı. Аnadolu. 2025.
5. Законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Основы законодательства Российской Федерации о культуре” (в части установления особенностей обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия)».