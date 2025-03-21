Теракт в «Крокус Сити Холле» в 2024 году: что произошло прошлой весной и кто виноват в трагедии

«И третье. Миграционная политика должна выстраивать не стены, а мосты для тех, кто хочет работать в России, интегрироваться в жизнь нашего общества. Нам нужны рабочие руки, но они должны помогать России, а не быть обузой. Быть востребованными специалистами, которые своими знаниями и лояльностью к стране добиваются включения их в наш социум», — подытожил политолог.