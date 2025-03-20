Без причины ударил кулаком в лицо: незнакомец сломал нос школьнице в Забайкалье

Пьяный житель Забайкалья без причины набросился на 14-летнюю школьницу. Проходя мимо по улице, он ударил ее кулаком в лицо. Девушка упала и получила сотрясение мозга, также сломала нос. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру и Следком, случилось все 25 января 2025 года в городе Краснокаменске.
Что стало причиной такого поступка — неизвестно. Ситуация получила громкую огласку после того, как видео произошедшего опубликовали в сети. Сейчас стало известно, что обвиняемый предстанет перед судом, на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия».
— Следователи собрали доказательную базу и провели судебные экспертизы. По результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Он полностью признал вину, а также выплатил потерпевшей 250 тысяч рублей за причинение морального вреда. Объяснить мотивы своего поведения обвиняемый не смог, ссылаясь на состояние опьянения, — рассказывают в агентстве.
До суда 26-летний мужчина будет находиться под стражей. Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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