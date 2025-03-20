Без причины ударил кулаком в лицо: незнакомец сломал нос школьнице в Забайкалье

Пьяный житель Забайкалья без причины набросился на 14-летнюю школьницу. Проходя мимо по улице, он ударил ее кулаком в лицо. Девушка упала и получила сотрясение мозга, также сломала нос. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру и Следком, случилось все 25 января 2025 года в городе Краснокаменске.