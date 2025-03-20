Даже кота загрызли. Лисы атаковали Гродно

В окрестностях улиц Огинского и Отечественной замечали лис. Однако чаще всего эти лесные животные появляются в новом микрорайоне Ольшанка.
Как сообщают местные, в Гродно можно увидеть косуль, лосей, а на небольших реках даже бобров. Однако самыми частыми гостями практически во всех районах города являются лисы.
«Люди уже устали от их нашествия. Тем более звери опасные. На днях на глазах у всех лиса растерзала кота», — рассказывает читатель источника.
Следует напомнить, что лисы могут быть носителями различных опасных болезней, включая бешенство. Это заболевание представляет серьезную угрозу не только для животных, но и для людей. Вирус передается при близком контакте с зараженным животным. У инфицированного человека поражается нервная система, что приводит к долгой и мучительной смерти.