Даже кота загрызли. Лисы атаковали Гродно

Следует напомнить, что лисы могут быть носителями различных опасных болезней, включая бешенство. Это заболевание представляет серьезную угрозу не только для животных, но и для людей. Вирус передается при близком контакте с зараженным животным. У инфицированного человека поражается нервная система, что приводит к долгой и мучительной смерти.