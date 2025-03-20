В Австралии птицы массово отравились и начали падать с неба

Ветеринары и волонтеры сообщают, что более 100 корелл, переживших массовое отравление, находятся на пути к выздоровлению. Несмотря на то, что часть птиц пришлось усыпить, большинство особей удалось спасти. Робин Крэгг из организации Hunter Wildlife Rescue, которая взяла на себя заботу о более чем 30 пернатых, рассказала, что первоначальное лечение включало инъекции витамина К — эффективного противоядия при отравлении.