Участницу «Битвы экстрасенсов» Алёну Эйзин обманули мошенники

Пелена спала, когда мошенники попросили колдунью перевести ещё 150 тысяч рублей, чтобы она вернула себе ранее переведённые средства. Женщина обратилась в полицию. Сама Алёна заявила нам, что воспринимает произошедшее «как испытание, через которое нужно пройти, чтобы остаться в Москве». А на поводу у мошенников шла, так как «ответственная и привыкла выполнять работу до конца».