Участницу «Битвы экстрасенсов» Алёну Эйзин обманули мошенники

Как рассказала SHOT 39-летняя проводник в мир светлых энергий, она столкнулась с тёмными силами в соцсетях: искала подработку, нашла объявление о лёгком заработке, связалась с заказчиком в телеграм. Тот предложил ей за деньги ставить лайки, комменты, пообещал хорошенько платить. Однако на одном из заданий — заказ товаров — «мастер жизни», как называет себя Алёна, потеряла около 170 тысяч рублей.
Пелена спала, когда мошенники попросили колдунью перевести ещё 150 тысяч рублей, чтобы она вернула себе ранее переведённые средства. Женщина обратилась в полицию. Сама Алёна заявила нам, что воспринимает произошедшее «как испытание, через которое нужно пройти, чтобы остаться в Москве». А на поводу у мошенников шла, так как «ответственная и привыкла выполнять работу до конца».
Алёна Эйзин — уроженка Нижнего Тагила, участвовала в кастингах «Битвы экстрасенсов» несколько раз с 13 сезона, но каждый раз пролетала.