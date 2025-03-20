Под Ростовом на трассе в ДТП пострадал водитель «Лады Ларгус»

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «ФАВ» при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу водителю «Лады Ларгус». Отечественная легковушка двигалась со встречного направления и имел преимущественное право проезда перекрестка, в результате чего транспортные средства столкнулись.