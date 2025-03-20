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Под Ростовом на трассе в ДТП пострадал водитель «Лады Ларгус»

На трассе «Азов — Ейск» столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадал водитель отечественного авто. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла 20 марта около 10:10 часов на трассе «Азов — Ейск».

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «ФАВ» при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу водителю «Лады Ларгус». Отечественная легковушка двигалась со встречного направления и имел преимущественное право проезда перекрестка, в результате чего транспортные средства столкнулись.

В ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.