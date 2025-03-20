Под Ростовом на трассе в ДТП пострадал водитель «Лады Ларгус»

В Ростовской области в ДТП пострадал водитель отечественного авто. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла 20 марта около 10:10 часов на трассе «Азов — Ейск».
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «ФАВ» при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу водителю «Лады Ларгус». Отечественная легковушка двигалась со встречного направления и имел преимущественное право проезда перекрестка, в результате чего транспортные средства столкнулись.
В ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.