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В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие

МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Источник: © РИА Новости

Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков 62-летнего жителя Приморского округа.

«При обыске в принадлежащем мужчине нежилом здании стражи порядка обнаружили не только запрещенные вещества, но и оружие и более 160 канистр со спиртосодержащей жидкостью», — говорится в сообщении.

Среди изъятого — порядка 60 граммов наркотиков растительного происхождения, психотропные вещества и синтетический наркотик в значительном и крупном размерах. Также в помещении незаконно хранились патроны для огнестрельного и травматического оружия. В ходе обыска изъят пистолет, предположительно, марки «Парабеллум».

«Десятилитровые канистры складировались в металлическом контейнере рядом с постройкой. Кроме того, в ходе обыска, проведенного по месту жительства мужчины, обнаружено хранившееся с нарушением правил зарегистрированное охотничье ружье», — добавили в полиции.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение боеприпасов).

В настоящее время провидятся баллистическая и химическая экспертизы, назначенные в рамках проверок. От их результата зависит дальнейшая квалификация действий злоумышленника.