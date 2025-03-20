Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончанин случайно сжег целый магазин в станице Николаевской

Хотел сжечь мусор, но сгорел магазин: На Дону мужчина случайно устроил крупный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В станице Николаевской Ростовской области работник магазина сжигал мусор, но не уследил за огнем. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону. ЧП произошло 17 марта.

По предварительной информации ведомства, сотрудник магазина решил сжечь мусор. Однако не уследил за огнем, и пламя стремительно стало распространяться по территории магазина. Огнем было охвачено порядка 300 квадратных метров. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Клубы черного дыма охватили близлежащие улицы. Прибывшие на место спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.

На месте тушения работали 16 пожарных и пять единиц спецтехники. Виновнику пожара грозит уголовная ответственность.