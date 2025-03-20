Дончанин случайно сжег целый магазин в станице Николаевской

По предварительной информации ведомства, сотрудник магазина решил сжечь мусор. Однако не уследил за огнем, и пламя стремительно стало распространяться по территории магазина. Огнем было охвачено порядка 300 квадратных метров. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Клубы черного дыма охватили близлежащие улицы. Прибывшие на место спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.