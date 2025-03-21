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В Самаре наказали виновников столкновения двух судов на Волге

Владельца и капитана судна, которое устроило аварию на Волге в Самаре, оштрафовали.

Источник: Приволжская транспортная прокуратура

В Самаре завершили проверку по делу о столкновении двух судов на воздушной подушке на Волге. Инцидент произошел 16 февраля, тогда столкнулись судна Нептун и Хивус. На Нептуне находились 16 пассажиров, никто не пострадал. О выявленных обстоятельствах рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

— Причиной происшествия послужило нарушение правил движения и маневрирования судоводителем «Хивус-6», — прокомментировала пресс-служба ведомства и уточнила, что капитан не имел права на такую деятельность.

По материалам Куйбышевской транспортной прокуратуры капитана и владельца судна привлекла к ответственности ГИМС. Им выписали штраф на 20 тысяч рублей.