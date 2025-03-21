В Самаре наказали виновников столкновения двух судов на Волге

В Самаре завершили проверку по делу о столкновении двух судов на воздушной подушке на Волге. Инцидент произошел 16 февраля, тогда столкнулись судна Нептун и Хивус. На Нептуне находились 16 пассажиров, никто не пострадал. О выявленных обстоятельствах рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.