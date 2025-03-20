Москвича задержали в Крылатском за попытку сбыта более 80 свертков с мефедроном

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на Осеннем бульваре по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 33-летний местный житель. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у него 36 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию части изъятого массой около 2 г, вещество является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона. При обыске по месту жительства подозреваемого на ул. Осенняя сотрудники полиции изъяли 31 сверток с веществом неизвестного происхождения, фасовочные пакеты, вакууматор, наклейки, а также пакеты с остатками порошкообразного вещества. Задержанный указал места уже сделанных им закладок, из которых сотрудники полиции изъяли 15 пакетов с неизвестным веществом. Все изъятое направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.