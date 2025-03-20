Москвича задержали в Крылатском за попытку сбыта более 80 свертков с мефедроном

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на Осеннем бульваре по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 33-летний местный житель. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у него 36 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию части изъятого массой около 2 г, вещество является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона. При обыске по месту жительства подозреваемого на ул. Осенняя сотрудники полиции изъяли 31 сверток с веществом неизвестного происхождения, фасовочные пакеты, вакууматор, наклейки, а также пакеты с остатками порошкообразного вещества. Задержанный указал места уже сделанных им закладок, из которых сотрудники полиции изъяли 15 пакетов с неизвестным веществом. Все изъятое направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что фигурант в одном из мессенджеров получил предложение заработка путем сбыта наркотических средств через закладки. По указанию куратора он забрал наркотики из тайника, оборудованного в лесном массиве, с целью их дальнейшего сбыта на территории столицы. По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.