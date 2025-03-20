В Благовещенске пожар унес жизнь 74-летнего пенсионера

В башкирском городе Благовещенске произошел трагический инцидент, где в результате пожара в жилом доме погиб 74-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент случился в бревенчатом доме на улице Ленина. На место ЧП были направлены пожарные МЧС, они потушили огонь на площади трех квадратных метров. Тело пенсионера было обнаружено огнеборцами внутри дома.
Причины возгорания и обстоятельства, способствовавшие трагедии, сейчас выясняют дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.
— Не курите в постели. Установите пожарный извещатель. Не оставляйте телефоны на зарядке. Не включайте сразу много приборов в одну розетку, — напомнили в чрезвычайном ведомстве.
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